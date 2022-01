Fortnite Capitolo 3: Come livellare nel Pass Battaglia (Di lunedì 10 gennaio 2022) Da poco è disponibile il Capitolo 3 di Fortnite, Come livellare nel Pass Battaglia? Vi sono tanti modi per farlo, a seguire vi elenchiamo quelli più noti ed utilizzati dalla community per ottenere tutte le ricompense del Pass Battaglia in poco tempo. Solitamente ogni Stagione ha una longevità di 3 mesi, dunque tutti, giocando anche 30 minuti o 1h al giorno, il tempo necessario per completare le sfide giornaliere o settimanali, riescono a raggiungere il livello 100 senza troppi sforzi, cosa che invece non avviene con il livello 200, il quale richiede decisamente più tempo da dedicare a Fortnite ma che premia i giocatori con ulteriori ricompense. A differenza di molti giochi in cui dopo aver completato il Pass ... Leggi su gamerbrain (Di lunedì 10 gennaio 2022) Da poco è disponibile il3 dinel? Vi sono tanti modi per farlo, a seguire vi elenchiamo quelli più noti ed utilizzati dalla community per ottenere tutte le ricompense delin poco tempo. Solitamente ogni Stagione ha una longevità di 3 mesi, dunque tutti, giocando anche 30 minuti o 1h al giorno, il tempo necessario per completare le sfide giornaliere o settimanali, riescono a raggiungere il livello 100 senza troppi sforzi, cosa che invece non avviene con il livello 200, il quale richiede decisamente più tempo da dedicare ama che premia i giocatori con ulteriori ricompense. A differenza di molti giochi in cui dopo aver completato il...

