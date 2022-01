Formazioni ufficiali Manchester United-Aston Villa: FA Cup 2021/2022 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Le Formazioni ufficiali di Manchester United-Aston Villa, match del terzo turno di FA Cup 2021/2022. Si gioca alle 20:55 di lunedì 10 gennaio con le due squadre a caccia della qualificazione. Di seguito, ecco le scelte dei due allenatori ad un’ora dal fischio d’inizio del match di Old Trafford. Le Formazioni ufficiali Manchester United: in attesa Aston Villa: in attesa SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ledi, match del terzo turno di FA Cup. Si gioca alle 20:55 di lunedì 10 gennaio con le due squadre a caccia della qualificazione. Di seguito, ecco le scelte dei due allenatori ad un’ora dal fischio d’inizio del match di Old Trafford. Le: in attesa: in attesa SportFace.

Advertising

roronacci : #Diretta Torino-Fiorentina ore 17: come vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali - Corriere dello Sport… - infoitsport : Torino-Fiorentina, le formazioni ufficiali: ancora titolare l'ex azzurro Callejon - Mediagol : Torino-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Sanabria-Juric sfidano Vlahovic-Italiano - Fantacalciok : Formazioni ufficiali di Torino – Fiorentina: ecco chi scende in campo - ilnapolionline : SERIE A - Torino-Fiorentina, formazioni ufficiali. Debutto in porta di un Primavera per i granata -… -