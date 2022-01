Folla inneggia a Djokovic | la polizia usa lo spray al peperoncino

Advertising

giammari59 : RT @baffi_francesco: Una folla oceanica inneggia al proprio leader. #RenziFaiSchifo - antiapatico : RT @baffi_francesco: Una folla oceanica inneggia al proprio leader. #RenziFaiSchifo - marinellafly12 : RT @baffi_francesco: Una folla oceanica inneggia al proprio leader. #RenziFaiSchifo - erporomarchese : RT @baffi_francesco: Una folla oceanica inneggia al proprio leader. #RenziFaiSchifo - Gabriel90719266 : RT @baffi_francesco: Una folla oceanica inneggia al proprio leader. #RenziFaiSchifo -

Ultime Notizie dalla rete : Folla inneggia

Tennis Fever

Un'auto con vetri oscurati ha lasciato il palazzo degli avvocati di Djokovic. Laha circondato l'auto, inneggiando a Novak e la polizia ha risposto usando lo spray al peperoncino per allontanare i tifosi. Non è certo che sull'auto ci fosse DjokovicLe autorità hanno represso la: ci sono stati tanti feriti e 60 morti, gli ultimi quattro ... Il premier non vuole restare coinvolto nelle repressioni su chi'potere al popolo' e si accoda ...