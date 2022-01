Flavio Insinna, clamorosa decisione della Rai: salta tutto (Di lunedì 10 gennaio 2022) Cambiano improvvisamente i palinsesti Rai: programmi interrotti prima e puntate annullate. Tutti i dettagli Colpo di scena per gli appassionati del game show di Rai Uno “L’Eredità”, con al timone Flavio Insinna. In molti, questo pomeriggio, si sono sintonizzati sul primo canale Rai per seguire le appassionanti sfide tra sei concorrenti. A causa di una L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Cambiano improvvisamente i palinsesti Rai: programmi interrotti prima e puntate annullate. Tutti i dettagli Colpo di scena per gli appassionati del game show di Rai Uno “L’Eredità”, con al timone. In molti, questo pomeriggio, si sono sintonizzati sul primo canale Rai per seguire le appassionanti sfide tra sei concorrenti. A causa di una L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

kaoruatr : @mathiasatr lo conduce flavio insinna e quindi? - DanielaTartagl7 : @nicossigeno Lo si evince ogni sera a l'Eredita con Flavio Insinna come dato di fatto; frutto di tanti insegnanti c… - ElenFlaviBot : RT @ParliamoDiNews: L`Eredità, `vibratore`: Donatella a luci rosse, disastro da censura in faccia a Flavio Insinna – Libero Quotidiano #ler… - zazoomblog : Flavio Insinna e l’amore per Adriana: la confessione inaspettata - #Flavio #Insinna #l’amore #Adriana: - infoitcultura : Flavio Insinna, la notizia che spiazza i fan: per lui una grande avventura nel 2022 -