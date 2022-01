Fisco, Commercialisti: “Criteri più morbidi per rateizzazione dei debiti PMI” (Di lunedì 10 gennaio 2022) “L’Unione nazionale giovani dottori Commercialisti ed esperti contabili chiede al governo di prorogare fino al 31 dicembre 2022 la rateizzazione dei debiti fiscali e previdenziali con Criteri più ‘morbidi’, che consentano alle micro e pmi una migliore pianificazione, anche alla luce dell’aumento dei contagi e della lunga crisi economica”. Lo afferma Matteo De Lise, presidente dell’Ungdcec. Di fatto, ad oggi per le cartelle esattoriali inviate dal 1° gennaio 2022 si tornerà alle regole ordinarie, più gravose per i contribuenti che intendono richiedere la rateizzazione dei debiti e delle cartelle esattoriali: “significherebbe segnare forse in maniera definitiva il rapporto tra Fisco e contribuenti” commenta ancora De Lise. Perché è necessaria la ... Leggi su fmag (Di lunedì 10 gennaio 2022) “L’Unione nazionale giovani dottoried esperti contabili chiede al governo di prorogare fino al 31 dicembre 2022 ladeifiscali e previdenziali conpiù ‘’, che consentano alle micro e pmi una migliore pianificazione, anche alla luce dell’aumento dei contagi e della lunga crisi economica”. Lo afferma Matteo De Lise, presidente dell’Ungdcec. Di fatto, ad oggi per le cartelle esattoriali inviate dal 1° gennaio 2022 si tornerà alle regole ordinarie, più gravose per i contribuenti che intendono richiedere ladeie delle cartelle esattoriali: “significherebbe segnare forse in maniera definitiva il rapporto trae contribuenti” commenta ancora De Lise. Perché è necessaria la ...

Advertising

s_tramontelli : STAI CERCANDO UN CONSULENTE FISCALE E/O TRIBUTARIO? Scopri i servizi e contattaci per una consulenza gratuita!… - Giusepp69950241 : RT @GiuffreFrancisL: Tutte le novità di fisco e lavoro della #LeggediBilancio2022, pubblicata in Gazzetta ufficiale. Riforma IRPEF, abolizi… - GaggioliSabrina : RT @GiuffreFrancisL: Tutte le novità di fisco e lavoro della #LeggediBilancio2022, pubblicata in Gazzetta ufficiale. Riforma IRPEF, abolizi… - fisco24_info : Elezioni per il rinnovo degli Ordini territoriali: la lettera ai Commercialisti: In merito alle elezioni per il rin… - iContenzioso : #LeggeDiBilancio2022, ecco il nuovo massimale per la #compensazione orizzontale di #tasse e #contributi.… -