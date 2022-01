Fiorentina | fantasmi all' Olimpico

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Firenze, 10 gennaio 2022 - Testa ai Caraibi, concentrazione sotto zero, piedi da dilettanti. Nientea Torino, un disastro non annunciato che mette in evidenza una condizione penosa della ...

Il Torino trita l'avversario con facilità disarmante, lapone tutte le guance che ha e, al culmine di una non prova, tenta con Nico Gonzalez una trivela che fa ridere lo stadio. Gesto ...Dei 54.916 casi persi, 18.650 sono dell'area. Ora è fondamentale che la Regione ribadisca l'impegno preso e cioè automatizzare i certificati di inizio e di fine isolamento, altrimenti ...Firenze, 10 gennaio 2022 - Testa ai Caraibi, concentrazione sotto zero, piedi da dilettanti. Niente Fiorentina a Torino, un disastro non annunciato che mette in evidenza una condizione penosa della sq ...Dal 18 dicembre al primo dell’anno non si sa nulla di loro. Si è inceppato il meccanismo che riattiva il Green pass dopo la guarigione ...