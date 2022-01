Fiorentina, dalla Premier fanno sul serio per Vlahovic (Di lunedì 10 gennaio 2022) Fiorentina, due club di Premier League all’assalto di Dusan Vlahovic. Pronte cessioni pesanti per finanziare il suo acquisto Secondo quanto riferito dal Daily Mirror, Arsenal e Tottenham farebbero sul serio per Dusan Vlahovic. I Gunners, in particolar modo, sarebbero pronti a liberare Lacazette e Aubameyang per fare posto al centravanti serbo. Dal suo canto, però, Vlahovic sarebbe più propenso a rimanere alla Fiorentina fino a giugno, lasciando poi in estate la Viola. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 gennaio 2022), due club diLeague all’assalto di Dusan. Pronte cessioni pesanti per finanziare il suo acquisto Secondo quanto riferito dal Daily Mirror, Arsenal e Tottenham farebbero sulper Dusan. I Gunners, in particolar modo, sarebbero pronti a liberare Lacazette e Aubameyang per fare posto al centravanti serbo. Dal suo canto, però,sarebbe più propenso a rimanere allafino a giugno, lasciando poi in estate la Viola. L'articolo proviene da Calcio News 24.

