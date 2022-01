Finita la fuga di Manolo Gambini: si è consegnato ai carabinieri. Dieci giorni fa era evaso da Rebibbia (Di lunedì 10 gennaio 2022) È Finita la fuga di Manolo Gambini . evaso dal carcere di Rebibbia lo scorso 17 gennaio; come appreso da Leggo l'uomo si è consegnato oggi presso la caserma dei carabinieri di Cerveteri accompagnato dal suo legale. Gambini, 41 anni - - doveva scontare un cumulo pena per una serie di condanne per reati ... Leggi su ilgazzettino (Di lunedì 10 gennaio 2022) Èladidal carcere dilo scorso 17 gennaio; come appreso da Leggo l'uomo si èoggi presso la caserma deidi Cerveteri accompagnato dal suo legale., 41 anni - - doveva scontare un cumulo pena per una serie di condanne per reati ...

