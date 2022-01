Festività sugli sci | poca neve naturale | ma molte presenze e comportamenti responsabili

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Non è stato certamente un bianco Natale sulle piste da sci, per via delle scarse nevicate, ma i gestori degli impianti di risalita si ritengono molto soddisfatti per quanto riguarda l’affluenza in questo periodo di vacanze. Un afflusso di sciatori costante, tutti rispettosi delle regole e collaborativi verso i gestori delle piste. “Abbiamo registrato un ottimo flusso di– spiega Massimo Fossati, amministratore di Imprese Turistiche Barziesi (Valtorta e Piani di Bobbio) –. Dall’inizio della stagione (4 dicembre) abbiamo avuto oltre 100mila persone, pensiamo di raggiungere i 120mila primi ingressi entro il fine settimana. Tutti sono stati rispettosi delle regole, la clientela ha mostrato collaborazione e gradimento verso la nostra rigidità nell’applicare le regole di accesso alle piste”. Con l’abbassamento delle temperature da giovedì 6 gennaio (con un massimo ...