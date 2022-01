Advertising

infoiteconomia : Ferrari, riorganizzazione targata Vigna - - infoiteconomia : Ferrari, definita la riorganizzazione: Davide Abate sostituisce Michael Leiters - - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Ferrari, la riorganizzazione del nuovo CEO Vigna: in arrivo due nuovi manager: La Ferrari si rior… - CalcioFinanza : Ferrari, la riorganizzazione del nuovo CEO Vigna: in arrivo due nuovi manager - viaggiareonthe1 : Ferrari - Definita la riorganizzazione: Davide Abate sostituisce Leiters -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari riorganizzazione

... dal 2024 le nuove funzioni digitali Alessandro Rosano, l'italiano di Hey Dude che incassa 2,5 miliardi di dollariaccelera nel secondo trimestre e migliora le previsioni per il 2021 ...La, in particolare, prevede la creazione di alcune funzioni a diretto riporto di ... che avrà il compito di creare le vetturee sarà affidata alla guida, come Chief Product ...Ferrari annuncia la nuova struttura che rafforza i poteri dell’Ad Vigna, con l’inserimento di figure esterne. Binotto confermato.Più in dettaglio, In particolare, le seguenti funzioni ora riporteranno direttamente al ceo Vigna. Per il ceo di Ferrari proveniente da Stmicroelectronics la riorganizzazione “migliorerà la nostra agi ...