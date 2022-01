Federico Chiesa, Juventus e Mancini tremano: le voci (terribili) sull'infortunio al ginocchio (Di lunedì 10 gennaio 2022) I tre punti e una grande paura, quella per l'infortunio di Federico Chiesa. La rocambolesca vittoria della Juventus per 4-3 all'Olimpico contro la Roma, con rimonta clamorosa e spettacolare nel giro di una manciata di minuti dall'1-3 (e rigore parato da Szczesny nel finale) consegna a Max Allegri la sensazione di una squadra mentalmente viva e vegeta, nonostante gli errori e le incertezze disseminate in tutti i 90 minuti. Ma in queste ore, più che la gioia per un successo fondamentale per la classifica e la rincorsa a un posto nella prossima Champions League (l'Inter prima con 11 punti di vantaggio e una gara da recuperare non autorizza sogni di gloria), domina l'ansia per condizioni dell'attaccante esterno: Chiesa è uscito anzitempo dalla gara contro i giallrossi al 31'. per un problema al ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) I tre punti e una grande paura, quella per l'di. La rocambolesca vittoria dellaper 4-3 all'Olimpico contro la Roma, con rimonta clamorosa e spettacolare nel giro di una manciata di minuti dall'1-3 (e rigore parato da Szczesny nel finale) consegna a Max Allegri la sensazione di una squadra mentalmente viva e vegeta, nonostante gli errori e le incertezze disseminate in tutti i 90 minuti. Ma in queste ore, più che la gioia per un successo fondamentale per la classifica e la rincorsa a un posto nella prossima Champions League (l'Inter prima con 11 punti di vantaggio e una gara da recuperare non autorizza sogni di gloria), domina l'ansia per condizioni dell'attaccante esterno:è uscito anzitempo dalla gara contro i giallrossi al 31'. per un problema al ...

