Federica Nargi | fisico da togliere il fiato | i fan fuori di testa Foto

(Di lunedì 10 gennaio 2022)bollente eperfetto per; la showgirl manda, ancora una volta,dil’universo maschile. Nella giornata di ieri si è giocata gran parte della ventunesima giornata di Serie A; tra oggi e domani, infatti, il turno sarà completato con le ultime due partite del turno, Torino-Fiorentina e Cagliari-Bologna. Da questa stagione, fino al 2024, il massimo campionato italiano sarà visibile in esclusiva su DAZN di cui fa parte Alessandro Matri; l’ex centravanti, oltre ad essere stato un giocatore di tutto rispetto, è conosciuto (ed invidiato) per la sua storia d’amore con la bellissima, una delle donne più sensuali e più desiderate d’Italia. Wanda Nara, il costume non tiene e i tatuaggi vedono la ...

saniokelchapo2 : @brixianesimo anche federica nargi - OltreTv : Lunedì 10 Gennaio inizia su #Tv8 la nuova stagione di #Guessmyage (versione 'Vip') con @Max_Giusti A coadiuvare i c… - Guasty_ : Questa ragazza molto meglio delle varie Federica Nargi, Raffaella Fico, Guendalina Tavassi e co. ?????? #TalieQuali - pantone2905C : Ma quanto sono belle le figlie di Federica Nargi e Alessandro Matri? Sembrano dipinte. - zazoomblog : Federica Nargi: uno spettacolo dopo l’allenamento! - #Federica #Nargi: #spettacolo -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Nargi

E poi ancora nozze in vista per Francesca Fantuzzi e Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo e della Nazionale. Benvenuti nel meraviglioso mondo delle mogli e fidanzate dei campioni sportiviVacanze invernali. Da Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e di Michelle Huinziker a, la modella compagna dell'ex attaccante della Juventus Alessandro Matri, per passare al'ex nuotatore Filippo Magnini, volato a Dubai con l'ex velina Giorgia Palmas. Al campione olimpico ...Federica Nargi continua ad offrire scatti spettacolari in vacanza alle Maldive: costume e tenuta sportiva fantastica per l'ex Velina ...Che sia mare o che sia montagna, i vip italiani non hanno rinunciato alle vacanze di inizio anno . Ed ecco che si fa a gara per scegliere la meta più esclusiva ...