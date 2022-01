Federica Calemme è fidanzata, ecco chi è il compagno Mario Agliata: “Altro che Gianmaria” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Mario Agliata è il fidanzato di Federica Calemme? La nuova concorrente del Grande Fratello Vip è entrata nella Casa affermando di essere single. In queste ore però, un messaggio del deejay a lei indirizzato, ha incominciato a far vociferare la rete. Chi è Mario Agliata, fidanzato di Federica Calemme Fino all’estate del 2020, Federica e Mario stavano ancora insieme ed erano fidanzati da oltre quattro anni. Insieme a lui ha condiviso gioie e paure. Quando ci fu l’attentato a Barcellona sulla Rambla, la coppia era lì, ad un passo dall’ essere travolta dal fiume di folla che correva verso la salvezza: In mattinata siamo andati al mare ed eravamo molto sereni – raccontò Federica all’ AdnKronos – . ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 10 gennaio 2022)è il fidanzato di? La nuova concorrente del Grande Fratello Vip è entrata nella Casa affermando di essere single. In queste ore però, un messaggio del deejay a lei indirizzato, ha incominciato a far vociferare la rete. Chi è, fidanzato diFino all’estate del 2020,stavano ancora insieme ed erano fidanzati da oltre quattro anni. Insieme a lui ha condiviso gioie e paure. Quando ci fu l’attentato a Barcellona sulla Rambla, la coppia era lì, ad un passo dall’ essere travolta dal fiume di folla che correva verso la salvezza: In mattinata siamo andati al mare ed eravamo molto sereni – raccontòall’ AdnKronos – . ...

