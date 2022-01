Fabrizio De André & PFM | la vera storia del concerto ritrovato

Leggi su ck12

(Di lunedì 10 gennaio 2022)De; PFM, il live del 1979 perso e riscoperto: l’evento è diventato un documentario di Walter Veltroni 3 gennaio 1979,Detiene una Genova, la sua amata città, insieme alla Premiata Forneria Marconi. L’evento fu straordinario non solo per la musica che le parti in causa hanno prodotto ma già la sua organizzazione. È noto infatti che Faber non amasse particolarmente i concerti. De Andrè con la PFM (Foto Facebook MMB – Napoli)Non solo la serata si tenne e fece emozionare i tanti presenti ma fu anche registrata. Poi, forse proprio come un segno del destino, il nastro scomparve. SuccessivamenteWalter Veltroni ha realizzato un documentario con i ricordi dei partecipanti. In effetti quella fu una nuova ...