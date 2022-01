Fabiola Moretti, regina della droga a Roma: ex del boss della Banda della Magliana ora arrestata (Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma. Era il punto di smistamento per le operazioni di spaccio della Banda della Magliana: cocaina, hashish e marijuana nelle piazze di Roma sud, passavano tutte attraverso di lei che metteva a disposizione le sue ”conoscenze” e la sua rete. Non solo. Rimediava anche le sostanze stessi attraverso i suoi contatti e i suoi agganci, definiti e consolidati nel corso di lunghi anni di malaffare. Le vie dei palazzi popolari di Santa Palomba erano nelle sue mani. Tra le 21 persone finite nei guai nell’operazione coordinata dalla direzione distrettuale antimafia e dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Pomezia e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 10 gennaio 2022). Era il punto di smistamento per le operazioni di spaccio: cocaina, hashish e marijuana nelle piazze disud, passavano tutte attraverso di lei che metteva a disposizione le sue ”conoscenze” e la sua rete. Non solo. Rimediava anche le sostanze stessi attraverso i suoi contatti e i suoi agganci, definiti e consolidati nel corso di lunghi anni di malaffare. Le vie dei palazzi popolari di Santa Palomba erano nelle sue mani. Tra le 21 persone finite nei guai nell’operazione coordinata dalla direzione distrettuale antimafia e dai carabinieri del nucleo operativocompagnia di Pomezia e ...

