EY: "In 2021 balzo M&A in Italia, investimenti raddoppiati a 85,5 mld" (Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma, 10 gen.-(Adnkronos) - Nel corso del 2021 balzo nel settore M&A con 705 deals con target in Italia (+27,3% rispetto al 2020) e un volume complessivamente investito nel nostro paese superiore a 85,5 miliardi di euro (oltre il doppio di quanto investito nel 2020). E' quanto emerge dal report annuale di EY che segnala come il volume di investimento è stato trainato da diverse operazioni di grande dimensione (ben 18 operazioni rispetto alle 10 del 2020) con un valore aggregato superiore ai 60 miliardi. Anche nel cosiddetto ‘Mid Market' il dato è stato positivo, con un totale investito pari a circa 24,6 miliardi (+55,4% rispetto al 2020); EY osserva come "l'elevata attività transazionale è stata una delle risposte alla trasformazione dei modelli di business e delle operations delle aziende, accelerata dalla pandemia, che ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma, 10 gen.-(Adnkronos) - Nel corso delnel settore M&A con 705 deals con target in(+27,3% rispetto al 2020) e un volume complessivamente investito nel nostro paese superiore a 85,5 miliardi di euro (oltre il doppio di quanto investito nel 2020). E' quanto emerge dal report annuale di EY che segnala come il volume di investimento è stato trainato da diverse operazioni di grande dimensione (ben 18 operazioni rispetto alle 10 del 2020) con un valore aggregato superiore ai 60 miliardi. Anche nel cosiddetto ‘Mid Market' il dato è stato positivo, con un totale investito pari a circa 24,6 miliardi (+55,4% rispetto al 2020); EY osserva come "l'elevata attività transazionale è stata una delle risposte alla trasformazione dei modelli di business e delle operations delle aziende, accelerata dalla pandemia, che ha ...

Advertising

ParliamoDiNews : EY: `In 2021 balzo M&A in Italia, investimenti raddoppiati a 85,5 mld` – Libero Quotidiano #balzo #italia… - ParliamoDiNews : EY: `In 2021 balzo M&A in Italia, investimenti raddoppiati a 85,5 mld` – Libero Quotidiano #balzo #italia… - italiaserait : EY: “In 2021 balzo M&A in Italia, investimenti raddoppiati a 85,5 mld” - sulsitodisimone : EY: 'In 2021 balzo M&A in Italia, investimenti raddoppiati a 85,5 mld' - Affaritaliani : Seco, balzo dei ricavi nel 2021: crescita del 43% a 114 milioni -