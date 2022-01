Eur spa, Rosati: confidiamo riapertura acquario a Natale 2022 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma – Tra un anno, Natale 2022, finalmente aprirà al pubblico l’attesissimo acquario dell’Eur. Lo assicura in una intervista al ‘Corriere della Sera’ Antonio Rosati, amministratore delegato di Eur Spa, società al 90% del ministero dell’Economia e delle Finanze. “Dal 2020 Eur Spa si è impegnata, oltre che nel rilancio della Nuvola, nella riqualificazione del patrimonio e dei parchi dell’Eur. In particolare, l’area del Laghetto rappresenta oggi un parco rigenerato nella qualità del verde e dei servizi”, spiega Rosati nell’intervista. “Rimane da risolvere il problema dell’acquario, di cui mi sono fatto carico insieme al suo Consiglio di amministrazione non appena insediato, affidando al Professor Roberto Guercio, ordinario di Costruzioni idrauliche alla Sapienza, una perizia sullo stato ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma – Tra un anno,, finalmente aprirà al pubblico l’attesissimodell’Eur. Lo assicura in una intervista al ‘Corriere della Sera’ Antonio, amministratore delegato di Eur Spa, società al 90% del ministero dell’Economia e delle Finanze. “Dal 2020 Eur Spa si è impegnata, oltre che nel rilancio della Nuvola, nella riqualificazione del patrimonio e dei parchi dell’Eur. In particolare, l’area del Laghetto rappresenta oggi un parco rigenerato nella qualità del verde e dei servizi”, spieganell’intervista. “Rimane da risolvere il problema dell’, di cui mi sono fatto carico insieme al suo Consiglio di amministrazione non appena insediato, affidando al Professor Roberto Guercio, ordinario di Costruzioni idrauliche alla Sapienza, una perizia sullo stato ...

