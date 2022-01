Euphoria: trailer, cast e trama della seconda stagione del teen drama (Di lunedì 10 gennaio 2022) La seconda stagione di Euphoria, serie drama adolescenziale con Zendaya: ecco tutti i dettagli Euphoria, serie drama adolescenziale con protagonista Zendaya, torna sul piccolo schermo il 10 gennaio 2022 alle 3 su Sky Atlantic. Il 17 gennaio inizia la messa in onda della versione doppiata in italiano, ogni lunedì dalle 23:15 su Sky Atlantic. Dopo il criptico finale della prima stagione, gli spettatori possono scoprire come continua la storia di Rue (Zendaya) ragazza liceale con un passato di dipendenza da sostanze stupefacenti e Jules ( interpretata da Hunter Schafer) ragazza transgender che è diventata molto amica della protagonista e Nate ( interpretato da Jacob Elordi) il bello e dannato nonché quaterback ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ladi, serieadolescenziale con Zendaya: ecco tutti i dettagli, serieadolescenziale con protagonista Zendaya, torna sul piccolo schermo il 10 gennaio 2022 alle 3 su Sky Atlantic. Il 17 gennaio inizia la messa in ondaversione doppiata in italiano, ogni lunedì dalle 23:15 su Sky Atlantic. Dopo il criptico finaleprima, gli spettatori possono scoprire come continua la storia di Rue (Zendaya) ragazza liceale con un passato di dipendenza da sostanze stupefacenti e Jules ( interpretata da Hunter Schafer) ragazza transgender che è diventata molto amicaprotagonista e Nate ( interpretato da Jacob Elordi) il bello e dannato nonché quaterback ...

Advertising

plvsticplants : io comunque dal trailer di euphoria ci ho già capito tutto - paulfrench5020 : RT @cinematografoIT: Da oggi su @SkyItalia e @NOWTV_It torna con la seconda stagione #EuphoriaHBO, la premiata serie di culto firmata Sam L… - aaridaje : no perché ho visto il trailer della season 2 di euphoria sono molto molto molto impaziente di vedere il resto della stagione - dituttounpop : 'La potente regia di Sam Levinson stupisce nel dipingere in modo strepitoso un’atmosfera onirica e rarefatta in cui… - CineGiornale1 : Euphoria, Zendaya torna nel trailer ufficiale dell’attesissima seconda stagione -