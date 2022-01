Esenzione vaccino Covid Over 50, a chi spetta e come fare domanda: ecco come funziona (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nuove misure per arginare la diffusione del virus (e della sua variante Omicron), ancora tante restrizioni per frenare i contagi, che sono sempre più in aumento in Italia. Ed è per questo che il GOverno pochi giorni fa, non solo ha esteso l’utilizzo del super green pass a tutte le attività, ma ha anche introdotto l’obbligo vaccinale per gli Over 50 fino al 15 giugno del 2022 ‘al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza’. LEGGI QUI IL NUOVO DECRETO Obbligo vaccino Over 50: fino a quando Obbligo vaccinale per gli Over 50 e utilizzo del super green pass anche sul lavoro. Questo è quello che prevede il nuovo decreto, entrato in vigore nel momento in cui è stato pubblicato in gazzetta ufficiale, l’8 gennaio scorso. Chi non si vaccina e ha più di 50 anni rischia una ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nuove misure per arginare la diffusione del virus (e della sua variante Omicron), ancora tante restrizioni per frenare i contagi, che sono sempre più in aumento in Italia. Ed è per questo che il Gno pochi giorni fa, non solo ha esteso l’utilizzo del super green pass a tutte le attività, ma ha anche introdotto l’obbligo vaccinale per gli50 fino al 15 giugno del 2022 ‘al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza’. LEGGI QUI IL NUOVO DECRETO Obbligo50: fino a quando Obbligo vaccinale per gli50 e utilizzo del super green pass anche sul lavoro. Questo è quello che prevede il nuovo decreto, entrato in vigore nel momento in cui è stato pubblicato in gazzetta ufficiale, l’8 gennaio scorso. Chi non si vaccina e ha più di 50 anni rischia una ...

Advertising

FBiasin : “Lo stato australiano concede a #Djokovic l’esenzione dal vaccino: giocherà gli #AustralianOpen”. L’esenzione al t… - RobertoBurioni : Motivi per esenzione vaccino in Australia: 1) reazioni allergiche o gravi effetti collaterali dopo prima dose 2) s… - RobertoBurioni : Gli UNICI motivi validi per un'esenzione medica dal vaccino sono una gravissima anafilassi in occasione della prima… - CorriereCitta : Esenzione vaccino Covid Over 50, a chi spetta e come fare domanda: ecco come funziona - 2019libertas : @tvdellosport Non é vero: il giudice gli ha solo dato ulteriore tempo per dimostrare che ha diritto al visto in ese… -