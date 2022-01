Era la “ragazza riccia” del Grande Fratello: ecco com’è oggi (Di lunedì 10 gennaio 2022) Al Grande Fratello era la ragazza riccia della casa, oggi ha completamente cambiato vita lontano dalle telecamere indiscrete di canale 5. Il Grande Fratello durante il corso di questi anni ha lanciato numerosi personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo nostrano. Alcuni, nonostante durante il corso della loro esperienza abbiano riscosso un certo successo, una volta L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 10 gennaio 2022) Alera ladella casa,ha completamente cambiato vita lontano dalle telecamere indiscrete di canale 5. Ildurante il corso di questi anni ha lanciato numerosi personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo nostrano. Alcuni, nonostante durante il corso della loro esperienza abbiano riscosso un certo successo, una volta L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

ironia_gfvip : @Camilla_Curt Eh ma pure per il bacio lei stessa ha detto che era su di lui e si sono baciati più volte quando Biag… - RonaldoProtti : RT @Valenti44837922: Sara Jessica Blattner 14 anni, Stati Uniti Vaccino: Pfizer Dose 1: giugno 2021 Dose 2: nessuna Morte: 12 ottobre 2021… - biebspvrpose : @blanksgove ma boh, era la tipica ragazza tumblr ahahahaha non ricordo neanche perché fosse così famosa - fuoripostoluogo : @nata_a_Marzo_ No ma la mia ex ragazza era un edit. La persona in questione è su Twitter - gael99 : RT @Valenti44837922: Sara Jessica Blattner 14 anni, Stati Uniti Vaccino: Pfizer Dose 1: giugno 2021 Dose 2: nessuna Morte: 12 ottobre 2021… -