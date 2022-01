Enzo Tortora, padre di Silvia: perché è stato in carcere? Di cosa era accusato? Cosa è successo? (Di lunedì 10 gennaio 2022) Enzo Tortora, padre di Silvia Tortora, è stato un conduttore televisivo e un uomo politico molto noto nel nostro Paese. Purtroppo, è tristemente ricordato per l’accusa di traffico di droga e associazione mafiosa, poi rivelatasi del tutto infondata. Ma Cosa successe all’epoca? Leggi anche: Silvia Tortora, chi è il marito attore Philippe Leroy? Età, figli,... Leggi su donnapop (Di lunedì 10 gennaio 2022)di, èun conduttore televisivo e un uomo politico molto noto nel nostro Paese. Purtroppo, è tristemente ricordato per l’accusa di traffico di droga e associazione mafiosa, poi rivelatasi del tutto infondata. Masuccesse all’epoca? Leggi anche:, chi è il marito attore Philippe Leroy? Età, figli,...

Advertising

RadioRadicale : ?? Radio Radicale si stringe attorno alla famiglia #Tortora per la perdita di Silvia, figlia di Enzo, scomparsa stan… - TgLa7 : Morta Silvia Tortora giornalista e scrittrice figlia del conduttore televisivo Enzo Tortora #TgLa7 #10gennaio - ilriformista : Aveva 59 anni. “Non è cambiato nulla. Mi aspettavo una riforma del sistema giudiziario, invece non è accaduto. I pr… - francescalupi81 : RT @ciroizzo3: Leonardo Sciascia: Se ci sono prove, è l’unica considerazione valida dinanzi alla giustizia... •Per non dimenticare,… - FigliContesi_21 : RT @RadioRadicale: ?? Radio Radicale si stringe attorno alla famiglia #Tortora per la perdita di Silvia, figlia di Enzo, scomparsa stanotte… -