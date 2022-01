Emily in Paris 3 e 4: Netflix annuncia il rinnovo della serie (Di lunedì 10 gennaio 2022) Netflix ha annunciato il rinnovo della sua serie Emily in Paris, con protagonista l'attrice Lily Collins, per le stagioni 3 e 4. Le stagioni 3 e 4 della serie Emily in Paris verranno realizzate: Netflix ha annunciato il rinnovo del progetto ambientato nella capitale francese con star Lily Collins. Il secondo capitolo della storia è entrata nella top 10 dei titoli più visti sulla piattaforma di streaming dopo il debutto avvenuto il 22 dicembre, essendo molto popolare in 94 nazioni e raggiungendo quota 107.6 milioni di ore viste dall'esordio fino al 26 dicembre. La serie Emily in Paris, ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 10 gennaio 2022)hato ilsuain, con protagonista l'attrice Lily Collins, per le stagioni 3 e 4. Le stagioni 3 e 4inverranno realizzate:hato ildel progetto ambientato nella capitale francese con star Lily Collins. Il secondo capitolostoria è entrata nella top 10 dei titoli più visti sulla piattaforma di streaming dopo il debutto avvenuto il 22 dicembre, essendo molto popolare in 94 nazioni e raggiungendo quota 107.6 milioni di ore viste dall'esordio fino al 26 dicembre. Lain, ...

Advertising

NetflixIT : In Emily in Paris uno non è mai abbastanza: la serie è stata ufficialmente rinnovata per altre due stagioni ? - team_world : Lily Collins è pronta a tornare nel ruolo di Emily Cooper per la terza e quarta stagione di #EmilyInParis ?? l'annu… - just_sara99 : RT @NetflixIT: In Emily in Paris uno non è mai abbastanza: la serie è stata ufficialmente rinnovata per altre due stagioni ? - _Valealizzi_ : RT @NetflixIT: In Emily in Paris uno non è mai abbastanza: la serie è stata ufficialmente rinnovata per altre due stagioni ? - ragnarrssoon : RT @PidgeonMaddox: NETFLIX NON GLIENE FREGA A NESSUNO DI QUELLA M3RD4 DI EMILY IN PARIS, ESCI I CASTING DI S&B -