Elezioni metropolitane | la partita del Movimento 5 Stelle | Napoli-città contro il resto della provincia

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Il prossimo 20 febbraio, sindaci e consiglieri comunali dieleggeranno i 24 componenti del consiglio metropolitano, l’organo che andrà ad affiancare gli altri due previsti dalla riforma Del Rio dopo l’abolizione delle Province così come le abbiamo conosciute fino al 2014: il sindaco metropolitano (che è, in quanto sindaco del comune capoluogo, Gaetano Manfredi) e la conferenza metropolitana (che è l’organismo che raggruppa tutti i sindaci). I 24 componenti saranno scelti tra i consiglieri comunali in carica. Entro fine gennaio, i partiti dovranno presentare le proprie liste elettorali. E per farlo avranno bisognofirma di 77 consiglieri comunali sparsi trae i 91 Comunisua. Ogni ...