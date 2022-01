Elena Santarelli insegna che i jeans skinny non sono mai davvero passati di moda (Di lunedì 10 gennaio 2022) In un post Instagram, la conduttrice ha dimostrato come dare nuova vita ad un capo considerato ormai superato in poche e semplici mosse. Basta un paio di stivali. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di lunedì 10 gennaio 2022) In un post Instagram, la conduttrice ha dimostrato come dare nuova vita ad un capo considerato ormai superato in poche e semplici mosse. Basta un paio di stivali. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

infoitcultura : Elena Santarelli insegna che i jeans skinny non sono mai davvero passati di moda - lachecchi : On page 64 of 179 of Una mamma lo sa, by Elena Santarelli - Jeffry60779912 : RT @LeGrazieWebzine: I nudi di Elena Santarelli. Altri qui: - lachecchi : On page 38 of 179 of Una mamma lo sa, by Elena Santarelli - lachecchi : Marked as to-read: Una mamma lo sa by Elena Santarelli -