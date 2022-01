Elden Ring: leakata la schermata di creazione del personaggio (Di lunedì 10 gennaio 2022) Su YouTube è comparso un video che mostra in anteprima una versione incompleta della schermata di creazione del personaggio di Elden Ring Elden Ring è certamente uno dei giochi più attesi di tutto il 2022 e incredibilmente ormai mancano poco più di trenta giorni alla sua pubblicazione. Negli ultimi mesi abbiamo avuto diverse occasioni per osservare in azione il nuovo titolo di FromSoftware grazie a diversi trailer e soprattutto al network test, ma a quanto tutto ciò non è bastato a placare la curiosità di alcune persone. Recentemente infatti un leaker ha caricato su YouTube un video in cui viene mostrata una versione incompleta della schermata di creazione del personaggio di Elden ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 10 gennaio 2022) Su YouTube è comparso un video che mostra in anteprima una versione incompleta delladideldiè certamente uno dei giochi più attesi di tutto il 2022 e incredibilmente ormai mancano poco più di trenta giorni alla sua pubblicazione. Negli ultimi mesi abbiamo avuto diverse occasioni per osservare in azione il nuovo titolo di FromSoftware grazie a diversi trailer e soprattutto al network test, ma a quanto tutto ciò non è bastato a placare la curiosità di alcune persone. Recentemente infatti un leaker ha caricato su YouTube un video in cui viene mostrata una versione incompleta delladideldi...

Advertising

infoitscienza : Steam, la classifica dei giochi più attesi del 2022: Elden Ring, ma non solo - GiocareOra : Elden Ring è diventato il gioco più desiderato su Steam - GiocareOra : La modalità di creazione del personaggio di Elden Ring perde, in forma video - venti4ore : Steam classifica dei giochi più venduti di inizio gennaio 2022, Elden Ring è già in Top 10 - MaryEEvee_ : RT @PlayStationBit: Per la prima volta in assoluto possiamo vedere i menù di creazione del proprio personaggio in #ELDENRING #PS4 #PS5 http… -