Economia circolare, pubblicati i decreti del Ministero della Transizione Ecologica (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSono stati pubblicati i decreti del Ministero della Transizione Ecologica relativi ai criteri di selezione dei progetti concernenti la raccolta differenziata, impianti di riciclo e altre iniziative legate al recupero di determinati materiali, come da "Missione 2, Componente 1" del PNRR. pubblicati anche gli avvisi per le candidature dei progetti. Tra gli enti individuati dal Ministero per la partecipazione agli avvisi specifici, figurano anche trenta Comuni irpini: Avellino, Altavilla Irpina, Ariano Irpino, Calitri, Cesinali, Chiusano di San Domenico, Flumeri, Frigento, Lacedonia, Lapio, Lioni, Mirabella Eclano, Montecalvo Irpino, Monteforte Irpino, Montefredane, Montella, Ospedaletto d'Alpinolo, Pago del Vallo di Lauro, ...

