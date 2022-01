Echi di grande musica al Park Hotel di Bordighera con Max Borelli (Di lunedì 10 gennaio 2022) Prima di rifarsi il look, il mitico teatro di Bordighera ha salutato il pubblico con uno spettacolo ineccepibile realizzato da Max Borelli con la sua super band “Echoes of Pink Floyd tribute live”. Vi riporto le mie impressioni a caldo, non da critico musicale ma da vero appassionato di rock. Ecco i miei “appunti di viaggio” e la chiacchierata scambiata con Max. di Maurizio Ferrandini Martedì, 28 dicembre 2021 ore 21. Eccomi in trincea. Un suono caldissimo avvolge subito il pubblico che viene inglobato sul palco grazie alle sapienti luci dello storico operatore Claudio Trosso, una vera sicurezza per i live di questo genere. La band snocciola uno dietro l’altro i capolavori dei Pink Floyd senza sbagliare una nota, sorretta da un grande impianto audio/luci. Fin da subito si percepisce l’atmosfera carica di ... Leggi su cityroma (Di lunedì 10 gennaio 2022) Prima di rifarsi il look, il mitico teatro diha salutato il pubblico con uno spettacolo ineccepibile realizzato da Maxcon la sua super band “Echoes of Pink Floyd tribute live”. Vi riporto le mie impressioni a caldo, non da criticole ma da vero appassionato di rock. Ecco i miei “appunti di viaggio” e la chiacchierata scambiata con Max. di Maurizio Ferrandini Martedì, 28 dicembre 2021 ore 21. Eccomi in trincea. Un suono caldissimo avvolge subito il pubblico che viene inglobato sul palco grazie alle sapienti luci dello storico operatore Claudio Trosso, una vera sicurezza per i live di questo genere. La band snocciola uno dietro l’altro i capolavori dei Pink Floyd senza sbagliare una nota, sorretta da unimpianto audio/luci. Fin da subito si percepisce l’atmosfera carica di ...

