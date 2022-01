È tornato il drammatico calo degli interventi chirurgici in Italia

(Di lunedì 10 gennaio 2022) AGI - "La riduzioneè drammatica, questa purtroppo è l'altra faccia del Covid". Il Presidente della Societàna di Chirurgia (SIC), Francesco Basile, manifesta forte preoccupazione per le crescenti difficoltà presenti in tutte le Regioni a operare i pazienti che necessitano di. "Posti letto di chirurgia dimezzati, blocco dei ricoveri in elezione, terapie intensive riconvertite per i pazienti Covid, infermieri e anestesisti delle sale operatorie trasferiti ai reparti Covid. In questo modo - continua Basile - l'attività chirurgica in tuttaè stata ridotta nella media del 50% con punte dell'80%, riservando ai soli pazienti oncologici e di urgenza gli. Ma spesso non è possibile ...

