È stato arrestato l'uomo che ha creato l'app che metteva all'asta le donne musulmane (Di lunedì 10 gennaio 2022) Due storie parallele, entrambe provenienti dall'Islam e strettamente legate tra di loro. Nei giorni scorsi abbiamo parlato di un sito (poi spento e cancellato) che metteva "in vendita" le donne musulmane, pubblicando le loro immagini e dando vita a una frotta di commenti che superavano il limite delle molestie sessuali. Le "menti" dietro a quella piattaforma sono state fermate, indagate e interrogate. E proprio parlando ai giudici hanno rivelato l'identità di un altro uomo, sempre indiano, che nei mesi scorsi si era reso protagonista della creazione di un'altra applicazione – Sulli Deals – che seguiva le stesse identiche dinamiche. E ora anche quell'uomo è stato arrestato. LEGGI ANCHE > Il falso sito che offre donne musulmane in vendita molestandole ...

