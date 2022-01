E’ morta Silvia Tortora: l’annuncio di Eleonora Daniele, il dolore di Antonella Clerici (Di lunedì 10 gennaio 2022) E’ morta Silvia Tortora, la figlia di Enzo Tortora. Aveva solo 59 anni ed è con questa notizia che Antonella Clerici apre la puntata del lunedì di E’ sempre mezzogiorno. Gli occhi lucidi e le parole che mancano, la Clerici come tutti ha da poco saputo della morte di Silvia Tortora, la conosceva bene ma ammette di essere confusa e preoccupata. Era già un inizio settimana difficile per il ritorno a scuola dei ragazzi, per il Covid che continua ad essere troppo presente nella nostra vita, poi Eleonora Daniele ha annunciato la triste notizia. Storie Italiane ha chiuso senza sigla, senza parole anche Eleonora Daniele nel dire a tutti in diretta che Silvia è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 10 gennaio 2022) E’, la figlia di Enzo. Aveva solo 59 anni ed è con questa notizia cheapre la puntata del lunedì di E’ sempre mezzogiorno. Gli occhi lucidi e le parole che mancano, lacome tutti ha da poco saputo della morte di, la conosceva bene ma ammette di essere confusa e preoccupata. Era già un inizio settimana difficile per il ritorno a scuola dei ragazzi, per il Covid che continua ad essere troppo presente nella nostra vita, poiha annunciato la triste notizia. Storie Italiane ha chiuso senza sigla, senza parole anchenel dire a tutti in diretta cheè ...

TgLa7 : Morta Silvia Tortora giornalista e scrittrice figlia del conduttore televisivo Enzo Tortora #TgLa7 #10gennaio - Agenzia_Ansa : Giornalista per tv e carta stampata, Silvia Tortora è morta questa notte in una clinica romana a 59 anni. Figlia de… - sole24ore : ?? È morta a Roma #SilviaTortora, figlia di Enzo - libero_it : A 59 anni si è spenta #SilviaTortora, nota giornalista e conduttrice televisiva. - Chini_Francesco : RT @ilriformista: Aveva 59 anni. “Non è cambiato nulla. Mi aspettavo una riforma del sistema giudiziario, invece non è accaduto. I processi… -