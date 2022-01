Dramma in Italia, si accascia fuori alla farmacia: muore a 44 anni dopo un malore improvviso (Di martedì 11 gennaio 2022) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. Livorno, 9 gennaio 2022 - Una morte repentina, improvvisa, inspiegabile. Di fronte a una farmacia dalla quale era appena uscito. Morto per un malore nonostante ogni tentativo di salvarlo. Se n'è andato così Cristian Franchi, 44 anni, residente a Livorno ma pratese di nascita. Proprio a Prato era cresciuto, poi il trasferimento qualche anno fa per lavoro a Livorno. Aveva una moglie e un figlio di quattro anni. E il dolore in città è forte per quest'uomo nel fiore degli anni strappato alla sua famiglia. Il malore è avvenuto nella mattina di sabato nel complesso di Porta a Mare, adiacente a piazza Mazzini. Franchi era in farmacia per un tampone, poi risultato negativo. E' uscito ... Leggi su howtodofor (Di martedì 11 gennaio 2022) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. Livorno, 9 gennaio 2022 - Una morte repentina, improvvisa, inspiegabile. Di fronte a unaquale era appena uscito. Morto per unnonostante ogni tentativo di salvarlo. Se n'è andato così Cristian Franchi, 44, residente a Livorno ma pratese di nascita. Proprio a Prato era cresciuto, poi il trasferimento qualche anno fa per lavoro a Livorno. Aveva una moglie e un figlio di quattro. E il dolore in città è forte per quest'uomo nel fiore deglistrappatosua famiglia. Ilè avvenuto nella mattina di sabato nel complesso di Porta a Mare, adiacente a piazza Mazzini. Franchi era inper un tampone, poi risultato negativo. E' uscito ...

