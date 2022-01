Draghi: "Teniamo aperte le scuole perché la dad crea disuguaglianze" (Di martedì 11 gennaio 2022) AGI - "La scuola in presenza è una priorità del Governo. La dad crea disuguaglianze che si rifletteranno sulla vita futura dei giovani". Mario Draghi mette la firma sulla scelta di tenere aperte le scuole e sottolinea: "Io non decido? Si veda cosa è successo per la scuola... Non ha alcun senso chiudere le scuole e permettere ai giovani di andare in pizzeria". Draghi si scusa per non avere tenuto una conferenza stampa il 5 gennaio scorso, dopo le decisioni del Consiglio dei ministri, e ritiene l'incontro odierno con i media "riparatorio". Sui no vax il premier non è conciliante: "I problemi dipendono in gran parte dai non vaccinati. I due terzi dei posti in terapia intesiva sono occupati dai no vax. Dove ci sono meno no vax, i colori delle regioni consentono agli ... Leggi su agi (Di martedì 11 gennaio 2022) AGI - "La scuola in presenza è una priorità del Governo. La dadche si rifletteranno sulla vita futura dei giovani". Mariomette la firma sulla scelta di tenerelee sottolinea: "Io non decido? Si veda cosa è successo per la scuola... Non ha alcun senso chiudere lee permettere ai giovani di andare in pizzeria".si scusa per non avere tenuto una conferenza stampa il 5 gennaio scorso, dopo le decisioni del Consiglio dei ministri, e ritiene l'incontro odierno con i media "riparatorio". Sui no vax il premier non è conciliante: "I problemi dipendono in gran parte dai non vaccinati. I due terzi dei posti in terapia intesiva sono occupati dai no vax. Dove ci sono meno no vax, i colori delle regioni consentono agli ...

