Draghi: "La priorità del governo è che la scuola sia aperta in presenza" (Di lunedì 10 gennaio 2022) AGI - Le scuole rimarranno aperte come "accade negli altri Paesi". Lo dice il premier Mario Draghi, spiegando i motivi per cui il governo ha lasciato aperti gli istituti scolastici. "Il governo ha la priorità che la scuola sia aperta in presenza", sottolinea il premier in conferenza stampa per illustrare le misure varate la scorsa settimana contro il Covid. "Basta vedere quali sono state le diseguaglianze tra gli studenti. La Dad procura diseguaglianze destinate a restare e che si riflettono sul futuro della vita" degli studenti, osserva il presidente del Consiglio. "Tutto quello che abbiamo deciso si fonda su un dialogo con gli enti locali che è costruttivo ed è continuo", ha aggiunto Draghi riferendosi alla posizione di alcuni presidenti di ... Leggi su agi (Di lunedì 10 gennaio 2022) AGI - Le scuole rimarranno aperte come "accade negli altri Paesi". Lo dice il premier Mario, spiegando i motivi per cui ilha lasciato aperti gli istituti scolastici. "Ilha lache lasiain", sottolinea il premier in conferenza stampa per illustrare le misure varate la scorsa settimana contro il Covid. "Basta vedere quali sono state le diseguaglianze tra gli studenti. La Dad procura diseguaglianze destinate a restare e che si riflettono sul futuro della vita" degli studenti, osserva il presidente del Consiglio. "Tutto quello che abbiamo deciso si fonda su un dialogo con gli enti locali che è costruttivo ed è continuo", ha aggiuntoriferendosi alla posizione di alcuni presidenti di ...

Advertising

HelpConsumatori : +++ Draghi: “Priorità che la scuola sia aperta in presenza” +++ - lucasalvioli : RT @dbellasio: Mario Draghi: 'Il governo ha come priorità che la scuola stia aperta in presenza'. Punto. E poi giustamente parla delle disu… - dariodangelo91 : #Draghi: 'Quando si dice 'Draghi non decide più': beh, stiamo dicendo che la scuola è una priorità. Questo non era… - EmMicucci : #Covid #Scuola #Draghi: Stiamo dimostrando che la scuola aperta è priorità questo governo. Non lo era dei governi precedenti - BrunoApicella1 : RT @Cartabellotta: “Il #Governo ha la priorità che la #scuola sia aperta in presenza” (#Draghi) #CONFERENZASTAMPA -