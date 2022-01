Draghi in conferenza stampa blocca le domande sul Colle: “Non risponderò a questioni su sviluppi futuri come il Quirinale” (Di lunedì 10 gennaio 2022) “Sono a disposizione per le domande, ma non risponderò a questioni riguardanti possibili sviluppi futuri come il Quirinale”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi ha bloccato eventuali domande sul tema del Quirinale e dell’elezione del prossimo capo dello Stato all’inizio della conferenza stampa convocata per illustrare l’ultimo decreto anti-Covid del governo. E di fronte a una domanda sul Quirinale e le parole di Berlusconi ha risposto così: “Accolgo la sua domanda per la parte accettabile…”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) “Sono a disposizione per le, ma nonriguardanti possibiliil”. Così il presidente del Consiglio Mariohato eventualisul tema dele dell’elezione del prossimo capo dello Stato all’inizio dellaconvocata per illustrare l’ultimo decreto anti-Covid del governo. E di fronte a una domanda sule le parole di Berlusconi ha risposto così: “Accolgo la sua domanda per la parte accettabile…”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

