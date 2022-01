Draghi in conferenza stampa: “Adottato un approccio diverso rispetto al passato. Priorità del governo è la scuola in presenza” – diretta (Di lunedì 10 gennaio 2022) Rivendica un “approccio diverso rispetto al passato” e difende la scelta di riaprire le scuole con la didattica in presenza che per il governo “è una Priorità“: in conferenza stampa il premier Mario Draghi interviene per presentare, ma soprattutto per giustificare, le misure che il governo ha approvato nelle ultime settimane. “Vogliamo essere cauti, ma vogliamo minimizzare gli effetti economici, sociali e sui ragazzi e le ragazze”, spiega Draghi. Tradotto: “La scuola è fondamentale per la nostra democrazia, va tutelata e protetta”. Con tanto di ringraziamento al ministro Patrizio Bianchi per aver tenuto la linea del “no alla Dad generalizzata“. L’incontro con la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Rivendica un “al” e difende la scelta di riaprire le scuole con la didattica inche per il“è una“: inil premier Mariointerviene per presentare, ma soprattutto per giustificare, le misure che ilha approvato nelle ultime settimane. “Vogliamo essere cauti, ma vogliamo minimizzare gli effetti economici, sociali e sui ragazzi e le ragazze”, spiega. Tradotto: “Laè fondamentale per la nostra democrazia, va tutelata e protetta”. Con tanto di ringraziamento al ministro Patrizio Bianchi per aver tenuto la linea del “no alla Dad generalizzata“. L’incontro con la ...

Advertising

Palazzo_Chigi : #Agenda ??? Il Presidente Draghi, lunedì #10gennaio alle ore 18, terrà una conferenza stampa sugli ultimi provvedime… - fattoquotidiano : Covid, 11 possibili domande sul virus da fare al premier Draghi in conferenza stampa - Palazzo_Chigi : In diretta la conferenza stampa del Presidente Draghi con il Ministro della Salute @robersperanza, il Ministro dell… - Cervella2 : RT @fratotolo2: Conferenza stampa #Draghi: “Dai non vaccinati gran parte dei problemi di oggi” E io che pensavo che la gran parte dei prob… - MarcelloMarino1 : RT @PaoloZoccoli: Così come non ho ascoltato il discorso di fine anno,non ascolterò la conferenza stampa del pomeriggio. Sono sufficienteme… -