Dota 2 meglio di League of Legends, parola di sOAZ: “E’ più divertente, vi spiego il perché” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Paul “sOAZ” Boyer, veterano francese di League of Legends, ritiene che Dota 2 sia più divertente di LoL. In un’intervista rilasciata al programma “YouTube Desert Island Games” di Richard “Rich” Wells, ex CEO di H2k e attuale direttore dell’agenzia di media The Black Lodge, il top laner ha affrontato diversi argomenti, soffermandosi ad un certo punto su Dota 2 e su quanto questo gioco abbia “più creatività” rispetto a League of Legends. “Penso che Dota sia più divertente perché League è molto più basato sulla squadra – ha detto sOAZ – Non che Dota non lo sia, anche lì conta molto il gioco di squadra, ma penso che ci sia molto più spazio per la ... Leggi su esports247 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Paul “” Boyer, veterano francese diof, ritiene che2 sia piùdi LoL. In un’intervista rilasciata al programma “YouTube Desert Island Games” di Richard “Rich” Wells, ex CEO di H2k e attuale direttore dell’agenzia di media The Black Lodge, il top laner ha affrontato diversi argomenti, soffermandosi ad un certo punto su2 e su quanto questo gioco abbia “più creatività” rispetto aof. “Penso chesia piùè molto più basato sulla squadra – ha detto– Non chenon lo sia, anche lì conta molto il gioco di squadra, ma penso che ci sia molto più spazio per la ...

