Dopo il "no" del governo, la Regione Lazio annuncia un bonus psicologo (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il "bonus psicologo" è rimasto fuori dall'ultima legge di Bilancio, con grande amarezza per chi ritiene che tra le misure per contrastare gli effetti della pandemia andasse incluso anche il supporto a quelli che hanno subito danni non solo fisici dovuti ai lockdown e all'enorme tributo di vite umane versato. Uno studio di Lancet, pubblicato 4 mesi fa, ha raccontato che i casi di depressione sono aumentati del 28%, mentre quelli di ansia del 26%, bersagliando maggiormente gli adolescenti, gli under 24 e le donne. Ma c'è chi prova a correre ai ripari: mentre è stata lanciata online una petizione – ora con più di 200 mila firme – che chiede un bonus iniziale da 150 euro una tantum slegato dall'Isee e uno progressivo, la Regione Lazio ha annunciato – tramite il suo presidente Nicola ...

