Dopo 102 anni dalla nascita, il Negroni diventa il cocktail più ordinato al mondo (Di lunedì 10 gennaio 2022) Dopo 102 anni dalla sua nascita, il Negroni è stato incoronato come il drink più ordinato in tutto il mondo dal magazine inglese Drink International, che ogni anno premia i drink che registrano più successo. Il Negroni, nato nel 1919 da un’idea del conte fiorentino Camillo Negroni, ha scalzato così dal trono l’Old Fashioned, secondo quanto dichiarano i cento cocktail bar più importanti nel mondo, che hanno segnalato alla rivista inglese le preferenze dei propri clienti. Una storia affascinante, quella del Negroni, racconta Il Giornale, che dà notizia di questo nuovo primato. “Il conte era solito sostare in via Tornabuoni al Caffè Casoni, dove oggi – caso unico in Italia – una targa ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 10 gennaio 2022)102sua, ilè stato incoronato come il drink piùin tutto ildal magazine inglese Drink International, che ogni anno premia i drink che registrano più successo. Il, nato nel 1919 da un’idea del conte fiorentino Camillo, ha scalzato così dal trono l’Old Fashioned, secondo quanto dichiarano i centobar più importanti nel, che hanno segnalato alla rivista inglese le preferenze dei propri clienti. Una storia affascinante, quella del, racconta Il Giornale, che dà notizia di questo nuovo primato. “Il conte era solito sostare in via Tornabuoni al Caffè Casoni, dove oggi – caso unico in Italia – una targa ...

