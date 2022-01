Dolci ricordi | amari rimpianti

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Non ho conosciuto Samoa Joe in Ring Of Honor, oppure in TNA; avevo visto qualcosa, i grandi classici, ma non posso dire di essere stata una fan della prima ora. Samoa Joe l’ho conosciuto bene quando è arrivato ad NXT e quel che ho visto, tra la metà del 2015 e l’inizio del 2017, è stato bellissimo. Iche Joe ha lasciato ad NXT sono tanti ed importanti: il debutto in aiuto di Sami Zayn, un grande beniamino del pubblico, la faida con Kevin Owens; c’è stato il primo Dusty Rhodes Tag Team Classic, vinto da Joe e Finn Bàlor, con Joe che all’improvviso turna su quest’ultimo e da vita ad un lungo feud per il titolo NXT che lo porterà a vincere poi la cintura in un live event, fatto sicuramente insolito. Speciale è stata la faida con Shinsuke Nakamura, che ha portato Joe ad essere il primo wrestler a vincere più di una volta il titolo di NXT, anche se solo per ...