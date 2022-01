'Doc 2 - Nelle tue mani', Luca Argentero e l'emergenza Covid: 'Adesso capiamo ancora di più il grande lavoro dei medici' (Di lunedì 10 gennaio 2022) Dopo il grande successo della prima stagione che ha incollato milioni di telespettatori davanti la tv, 'Doc - Nelle tue mani' torna con i nuovi episodi a partire dal 13 gennaio. Doc e i suoi colleghi, ... Leggi su leggo (Di lunedì 10 gennaio 2022) Dopo ilsuccesso della prima stagione che ha incollato milioni di telespettatori davanti la tv, 'Doc -tue' torna con i nuovi episodi a partire dal 13 gennaio. Doc e i suoi colleghi, ...

Advertising

Raiofficialnews : Torna il Dottor Andrea Fanti: @DOCNelleTueMani, la seconda stagione, da giovedì #13gennaio in prima visione su… - ori_the_blind : iniziazione di doc nelle tue mani per riempire il vuoto lasciato da ?? e?? - infoitcultura : Doc - Nelle tue mani è ispirato a una storia vera? Ecco la verità - infoitcultura : DOC - Nelle tue mani 2, Luca Argentero finisce le riprese della Fiction: 'Ci ha reso persone migliori' - infoitcultura : Chi è Alice Arcuri, new entry in Doc-nelle tue mani: quando e dove è nata, laurea, vita privata ed Instagram -