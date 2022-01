Doc 2 nelle tue mani: Anticipazioni prima puntata shock (Di lunedì 10 gennaio 2022) Vediamo insieme le Anticipazioni per la prima ed attesissima puntate della seconda stagione di Doc2 nelle tue mani in onda giovedì sera. In tantissimi stanno aspettando la messa in onda di questo medical drama che ha letteralmente lasciato tutti senza parole. Stiamo parlando proprio della serie Doc 2 nelle tue mani, che racconta la vita del Dottor Fanti dopo un terribile incidente dove ha perso la memoria, e tutte le storie che ruotano attorno al reparto che dirigeva. LEGGI ANCHE —> Silvia Toffanin: ecco il costo del bellissimo completo, da capogiro! Con grande gioia di tutti fan del programma nella serata di giovedì 13 va in onda la prima puntata di Doc, che potremmo vedere per ben 8 settimane con 16 episodi. Doc 2 ... Leggi su formatonews (Di lunedì 10 gennaio 2022) Vediamo insieme leper laed attesissima puntate della seconda stagione di Doc2tuein onda giovedì sera. In tantissimi stanno aspettando la messa in onda di questo medical drama che ha letteralmente lasciato tutti senza parole. Stiamo parlando proprio della serie Doc 2tue, che racconta la vita del Dottor Fanti dopo un terribile incidente dove ha perso la memoria, e tutte le storie che ruotano attorno al reparto che dirigeva. LEGGI ANCHE —> Silvia Toffanin: ecco il costo del bellissimo completo, da capogiro! Con grande gioia di tutti fan del programma nella serata di giovedì 13 va in onda ladi Doc, che potremmo vedere per ben 8 settimane con 16 episodi. Doc 2 ...

