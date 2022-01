"Dobbiamo fare di tutto per tenere le scuole aperte". Parla l'assessore lombardo all'Istruzione (Di lunedì 10 gennaio 2022) "In questo momento l'unico che può prendere decisioni sulla scuola è il governo. E sentenze come quelle del Tar della Campania ci dicono che non è l'ora di fughe in avanti. C'è un tempo per il dibattito e un tempo per le decisioni. Ci vuole spirito di obbedienza". L'assessore all'Istruzione della Lombardia Fabrizio Sala viene da una giornata non proprio leggerissima. Ha dovuto coordinare il ritorno a scuola nella regione che ha stabilmente il numero più alto di nuovi contagi giornalieri. "Per adesso abbiamo dovuto affrontare un tasso di assenze del personale scolastico attorno al 10 per cento. Dobbiamo dire solo grazie alla grande comunità della scuola. Ma ragioniamo giorno per giorno", premette. Eppure non si è trincerato dietro all'ultimatum "O Dad o morte", come ostentano alcuni suoi colleghi in giro per l'Italia ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 10 gennaio 2022) "In questo momento l'unico che può prendere decisioni sulla scuola è il governo. E sentenze come quelle del Tar della Campania ci dicono che non è l'ora di fughe in avanti. C'è un tempo per il dibattito e un tempo per le decisioni. Ci vuole spirito di obbedienza". L'all'della Lombardia Fabrizio Sala viene da una giornata non proprio leggerissima. Ha dovuto coordinare il ritorno a scuola nella regione che ha stabilmente il numero più alto di nuovi contagi giornalieri. "Per adesso abbiamo dovuto affrontare un tasso di assenze del personale scolastico attorno al 10 per cento.dire solo grazie alla grande comunità della scuola. Ma ragioniamo giorno per giorno", premette. Eppure non si è trincerato dietro all'ultimatum "O Dad o morte", come ostentano alcuni suoi colleghi in giro per l'Italia ...

