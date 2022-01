Djokovic vince la causa: restituito il visto. Ma il padre: “Lo hanno arrestato”. Il governo australiano nega (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il campione serbo No Vax, al centro di una vicenda dai connotati ormai internazionali, era confinato da giorni nell’albergo destinato a centro per l’immigrazione. Rischia ancora l’espulsione Leggi su lastampa (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il campione serbo No Vax, al centro di una vicenda dai connotati ormai internazionali, era confinato da giorni nell’albergo destinato a centro per l’immigrazione. Rischia ancora l’espulsione

