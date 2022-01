Djokovic vince la causa | il giudice ordina il suo rilascio Ma l' Australia è pronta al ricorso e può ancora espellerlo

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Il tennista serbo Novakha vinto il proprio appello contro il procedimento di espulsione intrapreso a suo carico dal governono. IlAnthony Kelly hato l'immediata scarcerazione dell'atleta 34enne, che dal 6 gennaio si trova confinato in un centro di immigrazione perche' non vaccinato contro la Covid-19. Kelly ha definito "irragionevole" la condotta del governono nei confronti del tennista, riconoscendo come valide le argomentazioni presentate dal legale di. Segui su affaritaliani.it

MediasetTgcom24 : AUSTRALIA: Djokovic vince la causa: potrà giocare gli Australian Open - fanpage : Caso #Djokovic, dall'Australia fanno sapere di poterlo trattenere anche in caso di ricorso vinto - GuidoDeMartini : ?? CHI LA DURA LA VINCE ?? AUSTRALIA: ESENZIONE A DJOKOVIC PER GIOCARE SENZA PASSAPORTO VACCINALE Nella 1ª parte del… - a42nno : RT @MediasetTgcom24: AUSTRALIA: Djokovic vince la causa: potrà giocare gli Australian Open - TristanoQuaglia : #Djokovic vince causa, ordinato rilascio La Corte Federale dell'Australia ha annullato la decisione di cancellare…

e i suoi sostenitori hanno lamentato le condizioni di alloggiamento simili a una "reclusione" nella struttura, già al centro mesi fa di polemiche e rivolte. Non è stato reso noto quale sia ...7.42causa, ordinato rilascio La Corte Federale dell'Australia ha annullato la decisione del Commonwealth di cancellare il visto di Novak. Il serbo deve essere rilasciato entro 30 ...La Corte federale ha ordinato che il tennista sia rilasciato dall’hotel adibito a centro per l’immigrazione, dove ha trascorso quattro notti dopo la revoca del visto al suo arrivo ...La decisione del tribunale di Melbourne non garantisce la partecipazione agli Open: il governo australiano può ancora decidere per l’espulsione ...