Djokovic vince il ricorso contro la cancellazione del visto

Advertising

MediasetTgcom24 : AUSTRALIA: Djokovic vince la causa: potrà giocare gli Australian Open - Agenzia_Ansa : La star del tennis Novak Djokovic vince la sua battaglia legale, un giudice australiano ordina il suo rilascio. Un… - GuidoDeMartini : ?? E ALLA FINE, COME SEMPRE, IL N 1 DJOKOVIC VINCE: OK, giocherà in Australia. #AusOpen #Djokovic???? - SorryNs : RT @noitre32: Djokovic vince la causa: potrà giocare gli Australian Open ?????? - LiveSicilia : Australia, Djokovic vince in tribunale: ma il caso non è chiuso -

Ultime Notizie dalla rete : Djokovic vince

MELBOURNE (Australia) - Lo ha vinto Novakil ricorso per la cancellazione del suo visto di ingresso in Australia e può uscire dall'albergo , dove è obbligato a rimanere da giovedì in quanto non vaccinato contro il Covid, ma in ...ha ottenuto l'esenzione, a suo dire, in quanto ha contratto il Covid - 19 a metà dicembre e dunque esente dalla vaccinazione (motivazione non valida in terra australiana). L'avvocato del ...MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Novak Djokovic ha vinto il ricorso contro la cancellazione del visto di ingresso in Australia e può uscire dall'albergo dove è confinato da giovedì © Fornito da Ita ...Novak Djokovic ha vinto la sua battaglia legale, ma non è detto che possa restare a Melbourne per giocare gli Australian Open. Il Tribunale presieduto da Anthony Kelly ha dato ragione al tennista serb ...