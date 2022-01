Djokovic vince, giudice ordina il rilascio. Ma l'Australia può espellerlo (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il tennista serbo Novak Djokovic ha vinto il proprio appello contro il procedimento di espulsione intrapreso a suo carico dal governo Australiano. Il giudice Anthony Kelly ha ordinato l'immediata scarcerazione dell'atleta 34enne, che dal 6 gennaio si trova confinato in un centro di immigrazione perche' non vaccinato contro la Covid-19. Kelly ha definito "irragionevole" la condotta del governo Australiano nei confronti del tennista, riconoscendo come valide le argomentazioni presentate dal legale di Djokovic. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il tennista serbo Novakha vinto il proprio appello contro il procedimento di espulsione intrapreso a suo carico dal governono. IlAnthony Kelly hato l'immediata scarcerazione dell'atleta 34enne, che dal 6 gennaio si trova confinato in un centro di immigrazione perche' non vaccinato contro la Covid-19. Kelly ha definito "irragionevole" la condotta del governono nei confronti del tennista, riconoscendo come valide le argomentazioni presentate dal legale di. Segui su affaritaliani.it

MediasetTgcom24 : AUSTRALIA: Djokovic vince la causa: potrà giocare gli Australian Open - GuidoDeMartini : ?? E ALLA FINE, COME SEMPRE, IL N 1 DJOKOVIC VINCE: OK, giocherà in Australia. #AusOpen #Djokovic???? - Agenzia_Ansa : La star del tennis Novak Djokovic vince la sua battaglia legale, un giudice australiano ordina il suo rilascio. Un… - AltinTurku : RT @RadioGenova: Novak Djokovic vince la causa contro governo australiano, ordinato l'immediato rilascio. Al momento può giocare Australian… - agilex2 : '#Djokovic vince il primo game in tribunale: la star del tennis può entrare in Australia' -