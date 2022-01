Djokovic vince ancora ed ha di nuovo il suo visto (Di lunedì 10 gennaio 2022) Novak Djokovic, ha vinto ancora, solo che questa volta non sui campi da tennis, ma in un’aula giudiziaria dove è stato discusso il motivo per cui il campione non è vaccinato contro il covid e la conseguente possibilità di accedere al territorio australiano per disputare gli Open. Nella lunga diretta streaming di questa notte, il tribunale ha clamorosamente ribaltato la decisione del governo che aveva cancellato il visto di Djokovic L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 10 gennaio 2022) Novak, ha vinto, solo che questa volta non sui campi da tennis, ma in un’aula giudiziaria dove è stato discusso il motivo per cui il campione non è vaccinato contro il covid e la conseguente possibilità di accedere al territorio australiano per disputare gli Open. Nella lunga diretta streaming di questa notte, il tribunale ha clamorosamente ribaltato la decisione del governo che aveva cancellato ildiL'articolo ilNapolista.

Advertising

fanpage : Caso #Djokovic, dall'Australia fanno sapere di poterlo trattenere anche in caso di ricorso vinto - GuidoDeMartini : ?? CHI LA DURA LA VINCE ?? AUSTRALIA: ESENZIONE A DJOKOVIC PER GIOCARE SENZA PASSAPORTO VACCINALE Nella 1ª parte del… - artefatti : RT @neXtquotidiano: MA NON FINISCE QUI La Corte australiana ha dato ragione a Novak #Djokovic - napolista : #Djokovic vince ancora ed ha di nuovo il suo visto Nella lunga diretta streaming di questa notte, il tribunale ha… - neXtquotidiano : MA NON FINISCE QUI La Corte australiana ha dato ragione a Novak #Djokovic -

Ultime Notizie dalla rete : Djokovic vince Djokovic vince appello al tribunale di Melbourne per entrare in Australia. LIVE Novak Djokovic vince l'appello che impugnava il provvedimento di espulsione dall'Australia legato alle normative Covid. Il giudice del tribunale di Melbourne: 'Annullata la cancellazione del visto, il ...

Tennis: Nadal vince a Melbourne, battuto Cressy in finale Rafa Nadal torna con un successo . Il maiorchino, che non giocava una finale dal maggio scorso, quando superò Djokovic sulla terra rossa del Foro Italico, ha fatto suo il "Melbourne Summer Set", torneo Atp con un montepremi di 521.000 dollari sul cemento australiano di Melbourne: Nadal ha sconfitto in finale ...

Djokovic vince la causa: potrà partecipare agli Australian Open Corriere del Ticino Djokovic vince la causa, la cancellazione del visto è annullata! Il giudice annulla la decisione dell'ufficiale dell'immigrazione. Il ministro dell'interno potrebbe decidere unilateralmente di cancellare il visto comunque ...

Djokovic: avviata in ritardo udienza online E' iniziata l'udienza online tra i legali di Novak Djokovic e le autorità australiane per permettere alla superstar del tennis di rimanere a Melbourne e inseguire il decimo titolo degli Australian Ope ...

Novakl'appello che impugnava il provvedimento di espulsione dall'Australia legato alle normative Covid. Il giudice del tribunale di Melbourne: 'Annullata la cancellazione del visto, il ...Rafa Nadal torna con un successo . Il maiorchino, che non giocava una finale dal maggio scorso, quando superòsulla terra rossa del Foro Italico, ha fatto suo il "Melbourne Summer Set", torneo Atp con un montepremi di 521.000 dollari sul cemento australiano di Melbourne: Nadal ha sconfitto in finale ...Il giudice annulla la decisione dell'ufficiale dell'immigrazione. Il ministro dell'interno potrebbe decidere unilateralmente di cancellare il visto comunque ...E' iniziata l'udienza online tra i legali di Novak Djokovic e le autorità australiane per permettere alla superstar del tennis di rimanere a Melbourne e inseguire il decimo titolo degli Australian Ope ...