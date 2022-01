Djokovic sui social | «Contento che il giudice abbia annullato la cancellazione del visto»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 10 gennaio 2022) I’m pleased and grateful that the Judge overturned my visa cancellation. Despite all that has happened,I want to stay and try to compete @AustralianOpen I remain focused on that. I flew here to play at one of the most important events we have in front of the amazing fans. pic.twitter.com/iJVbMfQ037 — Novak(@DjokerNole) January 10, 2022 «Sono lieto del fatto che illa miadel. Nonostante tutto quello che è successo, voglio restare e provare a competere per gli Australian Open. Rimango concentrato su questo. Sono venuto qui per giocare a tennis in uno degli eventi più importanti chemo, davanti a fantastici fan». Queste – in attesa della conferenza stampa – le parole di Novaksui ...