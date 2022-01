Djokovic riammesso in Australia, il fratello: “Lo vogliono bloccare” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Su Novak Djokovic, dopo la riammissione in Australia, “le ultime informazioni dicono che lo vogliono bloccare. Attualmente ci stiamo consultando con gli avvocati”. Questa l’indiscrezione riportata dal fratello di Djokovic, Djordje, in merito alla volontà delle autorità Australiane dopo la decisione del tribunale che ha dato ragione al tennista serbo in merito alla convalida del visto di ingresso nel Paese. “Novak è con i suoi legali nella sede del tribunale e esamina tutte le opzioni. E’ stata una grande sconfitta per le autorità Australiane, e per questo accusano il colpo”, ha aggiunto Djordje Djokovic alla tv serba Prva. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 10 gennaio 2022) Su Novak, dopo la riammissione in, “le ultime informazioni dicono che lo. Attualmente ci stiamo consultando con gli avvocati”. Questa l’indiscrezione riportata daldi, Djordje, in merito alla volontà delle autoritàne dopo la decisione del tribunale che ha dato ragione al tennista serbo in merito alla convalida del visto di ingresso nel Paese. “Novak è con i suoi legali nella sede del tribunale e esamina tutte le opzioni. E’ stata una grande sconfitta per le autoritàne, e per questo accusano il colpo”, ha aggiunto Djordjealla tv serba Prva. L'articolo proviene da Italia Sera.

