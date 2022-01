Djokovic resta in Australia: la sentenza al termine dell’udienza di Melbourne (Di lunedì 10 gennaio 2022) L’udienza della Corte federale di Melbourne che deciderà se l’asso serbo può entrare nel Paese. La difesa: consegnati tutti i documenti medici. Sospesa l’espulsione Leggi su corriere (Di lunedì 10 gennaio 2022) L’udienza della Corte federale diche deciderà se l’asso serbo può entrare nel Paese. La difesa: consegnati tutti i documenti medici. Sospesa l’espulsione

Advertising

CottarelliCPI : Caso #Djokovic: il regolamento permette esenzioni in 4 casi ma Djokovic non dice quale caso si applicherebbe, con l… - LiaCapizzi : @stanzaselvaggia Non è finita la farsa. Djokovic resta a Melbourne. Presentato ricorso: udienza lunedì. 'Novak è d… - callisto02 : @blu_mirtillo @Theskeptical_ @maurorizzi_mr Si ma resta lo schifo di avergli dato un visto per poi usarlo come drap… - euronewsit : Attesa per Djokovic. Il suo ricorso discusso lunedi a Melbourne. Intanto il campione serbo di tennis resta isolato… - gregbucc : RT @CottarelliCPI: Caso #Djokovic: il regolamento permette esenzioni in 4 casi ma Djokovic non dice quale caso si applicherebbe, con la scu… -